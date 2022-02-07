資深科技媒體人、彭博專欄作家Mark Gurman提出最新的蘋果產品預測，他表示，新一代入門級13吋版MacBook Pro將採用M2晶片，但不會和14吋和16吋版的MacBook Pro一樣配備ProMotion螢幕。

蘋果已經推出採用Apple Silicon處理器的14吋和16吋MacBook Pro，這兩款機型都採用新設計，除了移除Touch Bar，亦採用整合ProMotion和miniLED背光技術的新型顯示器。

報導指出，新一代入門級13吋版MacBook Pro不會採用和14吋及16吋機型相同的規格組合。Gurman在其彭博的專欄中提出預測，他表示，新款的入門級MacBook Pro將移除Touch Bar，這一點將趕上高階機型，而與高階機型最主要的差別在於入門款將採用規格較低的顯示器、處理器和記憶體，以及不會配備ProMotion和mini LED技術顯示器。而低階版堅持採用傳統LED螢幕可能是為了節省成本。

在處理器方面，Gurman認為蘋果可能採取與M1世代晶片相同的策略，也就是低階MacBook Pro最先採用M2晶片，而高階機型之後更新時將採用相當於M1 Pro和M1 Max的新處理器。

此前有傳聞指出，入門級MacBook Pro將改為14吋螢幕，且料將於2022年下半年推出。Gurman表示，除了新一代入門級的MacBook Pro之外，正在開發中的新一代24吋iMac、新版Mac mini和MacBook Air也可能採用M2晶片。

Gurman確實提到蘋果可能在3月8日舉行一場特別的活動，但屆時可能只是發布一兩個Mac電腦的更新內容，大部分Mac電腦相關的規格調整料將在今年晚些時候登場。