荷蘭半導體設備商艾司摩爾(ASML)執行長Peter Wennink周三指出，需要大量投資來提升半導體產能，目前沒有出現供過於求的危險。

執行長說，中國、歐盟、日本、南韓和美國的計畫，預計將讓晶片產業的資本支出，從2021年的1500億美元翻一倍成長。

Wennink說，這也引起了潛在的供應過剩的擔憂，但是他認為，半導體產業顯著的成長榮景，確實需要大量增加產能。

新冠疫情導致的供應鏈中斷，讓各國政府注意到需加強國家的儲備，包括晶片等重要零件，而去年和前年的短缺情形也可能引起產能過剩。但Wennink相信，產業界將會避免這種情形發生。

按照銷售額計算，艾司摩爾在2021年最大市場來自台灣，占36%，次為南韓，占31%，中國大陸占18%，美國占9%，日本和歐盟各占3%。

艾司摩爾也在周三提出警告，稱一家此前被控竊取商業機密的中國公司之關連公司，已經開始營銷其侵犯智財權的產品。

艾司摩爾說，早在2021年初就查覺到，一家與XTAL相關連的公司正在中國銷售其侵犯ASML智財權的產品。而ASML曾控告XTAL竊取商業秘密，而在2019年獲得賠償。

ASML已經要求部分客戶不要協助與XTAL相關連的公司東方晶源微電子。ASML也已經向中國當局通報了此一擔憂，並密切注意此一發展，準備在適當時間採取法律行動。