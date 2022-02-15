2021年全球籠罩在新冠肺炎的疫情陰影下，但台股卻在疫情期間表現強勁，吸引不少大量新鮮人、小資族湧入開始投資。PressPlay旗下事業體線上學習平台PressPlay Academy 14日公布財經學習大調查，從6.5萬名用戶調查結果分析指出，2021年財經學習共有三大趨勢，包括財經學習需求呈上升、學習投資族群年輕化、提升投資績效關鍵在於學習時間與學習內容。

根據臺灣證券交易所統計指出，截止2021年底台股新開戶人數已高達1200萬人，而20至30歲年輕族群開戶人數占比達至44％，相對建立投資理財思維與知識成為投資小白入門必備。

受到疫情影響，線上學習成為民眾獲取新知的管道之一，eLearning Industry的報告指出，全球線上學習市場在2025年將有望成長至新台幣9.75兆元。而2021年，台灣受到疫情影響加速線上學習市場，從PressPlay Academy內部數據指出，2021年以「投資」、「理財」關鍵字搜尋量年成長逾5成，整體財經學習需求年成長率達至111％，從成長數據來看台灣整體投資理財學習需求在2021年明確成長。

根據PressPlay Academy 於2022年1月針對6.5萬名用戶進行財經學習調查，財經學習的訂閱用戶年齡層分布以30～34歲為最大宗，占23％；35至39歲則居次，占比達20％。而40至44歲的占比則為18.5％，顯示30～34歲年齡層最積極學習理財知識，進一步從年齡層交叉分析更發現達45～49歲年齡層用戶占比高達46％想籍由學習投資並打造第二專長。

從用戶行為來看，6成用戶每月花費500～999元訂閱專欄，在PressPlay Academy的訂閱用戶上，以波段性投資策略為最大宗，占61％，其他則為技術分析、當沖、籌碼等教學內容，且有預算下大多用戶會想要訂閱更多類型的財經教學內容，顯示用戶花費在財經訂閱上具有成長空間；其中高達8成用戶每週學習31分鐘以上，並認為學習時間愈長更能有助於投資績效。

PressPlay Academy在調查中更發現，達76.1％給訂閱專案創作者五星好評，用戶以平均每月訂閱支出不到一千元，卻對於投資績效具有明顯幫助，學習內容淺顯易懂，圖文並茂，並能夠每天即時更新資訊更能讓用戶高效率掌握市場脈動掌握股市新知，也是吸引年輕人主要關鍵因素，更成為訂閱學習投資理財的新趨勢。