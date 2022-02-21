俄羅斯、烏克蘭和北約之間緊張局勢升高，令全球感到不安，也讓許多投資者擔心。法盛盧米斯賽勒斯宏觀策略團隊分析，未來有三種情境以及潛在結果會如何影響金融市場包括：僵持不下、局部入侵、全面入侵。不論出現何種情境，法盛投資管理提醒，俄羅斯目前仍握有著大量對抗西方的籌碼。不僅只石油與天然氣，俄羅斯同時也在全球供應鏈中扮演重要角色。

法盛盧米斯賽勒斯宏觀策略團隊指出，第一種情境「僵持不下」即俄羅斯、烏克蘭和北約可能會繼續僵持下去，任何一方都不會採取會使局勢明顯升級的行動。這種情況將維持現狀，對金融市場不會產生額外影響，也不會改變政府或央行的政策。

第二種情境「局部入侵」。俄羅斯若選擇局部入侵烏克蘭，料會開始侵佔其國土，也可能對該國或其盟國發動激烈的網路攻擊。在這種情況下，美國或許會對俄羅斯實施一些制裁。而歐洲的反應較不一定，因為許多歐洲國家看中俄羅斯的經濟利益，會希望與俄羅斯有建設性的關係。

法盛盧米斯賽勒斯宏觀策略團隊預計市場將出現強烈的避險反應，不過一旦確定了全面性入侵不會發生，市場就會迅速恢復正常。美國公債和美元料將出現短暫的反彈。風險情緒可能會對歐元造成一些衝擊，但歐元的基本面可望提供歐元長期支撐。能源價格料會彈升，若被納入制裁範圍，價格甚至會進一步上漲。在這樣的情況下，美國聯準會和歐洲央行將維持謹慎地收緊原本的金融寬鬆政策。

第三種情境「全面入侵」。如果俄羅斯選擇全面入侵烏克蘭，美國和北約料將對其實施更嚴厲的制裁。美國國會可能會放棄「重建美好未來」（Build Back Better）法案的預算，轉向去促成兩黨對增加軍事和資安相關支出的協定，並可能包括提高稅收。這時市場將會有強烈的避險反應，資金將轉向美國公債和美元等安全資產。歐元可能會受到暫時的打擊。全面入侵料會引發能源價格急遽飆升。如果俄羅斯利用鋁、鈦和鈾作為抵抗西方的籌碼，這些商品的價格也將會受到影響。

在這種情境下，聯準會可能會暫時延後原定的升息計畫。歐洲央行若看到信用利差受到影響，也可能會增加債券購買量。不過，無論是任何舉動，都將是市場行為導致的結果，而非基本面惡化。法盛盧米斯賽勒斯宏觀策略團隊強調，不論出現何種情境，重要的是切記俄羅斯目前仍握有著大量對抗西方的籌碼。不僅只石油與天然氣，俄羅斯同時也在全球供應鏈中扮演重要角色。

俄羅斯政府對VSMPO-AVISMA公司擁有控制力，這家俄羅斯公司生產全球逾三成的鈦金屬；空中巴士（Airbus）大約六成五的鈦金屬、波音公司三成五的鈦金屬以及巴西航空工業（Embraer）全部的鈦金屬，都是來自這家公司。「市場可能低估了俄羅斯在全球供應鏈中的角色」，必須持續緊密關注地域情勢發展。