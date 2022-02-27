Olha(左)提到，在烏克蘭的哥哥目前人已經上戰場。（洪靖宜攝）

俄羅斯揮軍烏克蘭，引發全球高度關注，立委趙天麟與3名俄羅斯人及3名烏克蘭人舉辦記者會同聲反戰，除了強調並非所有俄羅斯人民都同意戰爭，也希望邀請社會各界一起幫助在戰火中無家可歸、家園毀損及在台就學的烏克蘭人。

俄烏戰爭情勢猛烈，立委趙天麟27日偕同3名俄羅斯人及3名烏克蘭人舉辦記者會反戰，趙天麟提到，鹽埕國小家長會會長的妻子林歐莉亞(Kulish Olha)女士是烏克蘭人，對於近期烏克蘭受到俄羅斯侵略感到憂心，擔心家人，或是對於在台的烏克蘭學生生活需求關切，希望能提供協助。

Olga(中)提到他們是俄羅斯人但反對戰爭。（洪靖宜攝）

已經來台6年的Olha說，謝謝台灣、謝謝高雄，昨日看到高雄的聲援烏克蘭燈光秀很感動，立刻跟烏克蘭的親友和自願上戰場的哥哥分享，但至今哥哥未讀訊息，她說：「希望能夠幫助烏克蘭人，也希望台灣政府可以幫助我們設置帳戶，收捐款來幫助在烏克蘭的難民和無辜的孩子，及被炸毀的醫院，還有72名在烏克蘭的台灣學生的生活費。」

像是Danylo來自基輔，本來是邊念書邊遠端作生意，戰爭後已經斷了收入，另一名目前在中山大學就讀的Ksenia來自克里米亞，她也很擔心親友在烏克蘭境內處在戰火中，到任何角落都有危機，依然心繫國內。

從俄羅斯移民來台近12年的的Olga女士則嘆了幾口氣，透過兒子翻譯說，一聽到這消息，心很疼，由於媽媽跟Olha女士是朋友，不希望如此親近的人打起仗，我們是很反對這次戰爭，能協助的部分都會支持。

立委趙天麟說，教育部盡速會盤點出台灣有多少烏克蘭學生，詳細了解生活需求，因為目前無法得到家鄉支持，需要政府支持，待盤點後來對外宣布，他補充政府是有經費，但如果不足或是耗時長，就會媒合民間資源，不一定要專戶，專戶可能跟國際鏈結合作，都需要一點時間；外交部部分，因為許多人逃到波蘭，台灣研擬方案進行人道協助，來進行救治及收容，再給政府幾天時間，也許多民間單位願意提供協助。