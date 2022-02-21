烏俄緊張情勢尚未緩解，美國總統拜登認為俄羅斯計畫將在數日內入侵烏克蘭，目前各方勢力的外交談判正緊鑼密鼓進行，中信投信指出，在談判未見進展前，市場情緒將持續受此干擾，而上周新興亞洲地區股市幾乎都陷入盤整，周線震盪不到1％，僅菲律賓、印尼繳出2％、1.1％漲幅。

中信投信分析，就新興亞洲外資資金流向觀察，外資買盤觀望意味濃厚，不含中國的淨流入金額僅1.4億美元（以下貨幣單位皆為美元）。上周獲外資加碼最多的前三國家為南韓、泰國、印尼，金額為5.7億、3.4億、2.6億元，印尼連八周吸金、泰國連四周。印度則是連六周遭贖回，上周贖回金額7.4億，為前周贖回金額的逾五倍。

中信綠能及電動車ETF經理人張苡琤表示，俄烏衝突再現緊繃跡象，惟本次與2014年的俄羅斯入侵克里米亞不同，歐美列強提前高度警覺，雙方陣營陷入談判對峙，目前後勢發展尚不明朗。不過，預料此事件為區域性衝突，部分產業可能受影響，但全球經濟仍將從解封中逐步復甦的趨勢不會改變。

受國際股市情緒影響，本周台股震盪劇烈，張苡琤建議投資人，不宜過度追價短期強勢個股，可多加關注中長線趨勢發展較明朗的產業。

張苡琤強調，今年台灣綠能有望擴大建置，為滿足再生能源併網所產生的大量調頻需求，以及降低間歇性發電對電力品質的影響，今年台灣儲能系統預料需求將明顯提升，2025年台灣儲能系統容量將達 590MW，進一步有助維持電網供電品質，並提升電力系統穩定運轉的效率，投資人可留意綠能投資。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋則表示，越南在第四波疫情爆發後，展開大規模疫苗注射計畫，目前全國七成以上人口完整接種兩劑疫苗，接種第三季加強針的人口逼近兩成，有望逐步緩解疫情影響。

張晨瑋表示，2021年受疫情影響，外資直接投資力道出現微幅衰減，但隨疫苗施打普及，工廠重回製造行列，員工回廠平均比例也已高達95％，加上供應鏈移出中國的趨勢持續進行，預料2022年可重新看到外資直接投資金額出現強勁成長。

就評價面而言，越股在企業獲利成長推升下，目前評價相對東協主要經濟體、中國、印度等便宜，長期評價具調升空間，建議投資人可定期定額長期投資。