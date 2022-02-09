美國商務部日前公佈對於150多家晶片產業鏈廠商庫存和供應情況的調查結果。統計顯示，目前晶片短缺問題依然嚴峻，雖然英特爾已經宣佈將建設大規模的半導體生產工廠，汽車廠如福特和通用也都擴大與上游半導體公司的合作；美國國會也推動總統通過520億美元的晶片融資計畫，但是眼下矽晶圓產能不足短期仍無法紓緩。

市場分析師認為晶圓廠的產能供不應求是關鍵因素。半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）8日公告2022年元月合併營收52.16億元，創下歷年同期新高。合晶(6182)也公布元月營收達10.2億元，年增34%，創歷史單月新高，合晶營收年增，已經連續19個月正成長。

分析師指出，與2019年相比，2021年的晶片需求中位數上升17%，但供應端卻沒有相應增加，成為供需不匹配的主因；相比2019年的40天晶片庫存中位數，2021年的晶片庫存中位數僅5天，一些關鍵器件的庫存天數甚至更短；供需不匹配的關鍵，眼下主要瓶頸來自晶圓廠的產能，但這需要長期的解決方案來應對。

環球晶雖然合併德國世創（Siltronic）一案未能成就，但公司仍預期矽晶圓供不應求會延續到2024年。董事長徐秀蘭表示，今年產能全線滿載且都已賣光，漲價效益會在上半年明顯發酵。法人看好環球晶第一季營收將維持高檔，今年營收亦將逐季創下新高。

合晶(6182)公布元月營收達10.2億元，年增34%，創歷史單月新高。受惠車用功率元件需求轉強，合晶對今年營運展望樂觀看待，也積極擴增12吋的產能，12吋的營收占比目前約占4成，在台灣龍潭廠產能全開後，12吋營收占比會增至逾1成。目前8吋仍是合晶的營收主要貢獻項目，營收占比約7成，在接單暢旺下，產能供不應求，第一季8吋矽晶圓已調漲1成，第二季也將持續漲價，全年漲幅上看2成。而8吋以下營收占比約25%。為確保產能，合晶8吋客戶近來紛紛洽簽長約，今年長約比重已由去年的10-15%，大幅拉升至3成，長約期間約3-5年。合晶12吋鄭州廠產能約2萬片，而台灣龍潭廠今年可生產1~2萬片，明年產能全開可達3萬片，合計12吋產能將擴到5萬片，明年12吋的營收占比就會逾1成。