櫃買中心14日指出，因應111年農曆春節連續假期，上櫃公司111年元月營收公告申報期限延至2月14日止。經統計，截至2月14日下午3時30分止，已公告111年元月營收之上櫃公司計有756家公司（占全體上櫃公司96％），合計營收為2245億元，較110年元月同期營收增加212億元，成長約10.43％，維持110年度持續成長趨勢。

櫃買中心指出，其中半導體業、光電業、電子零組件業及其他電子業等產業元月營收仍持續大幅成長，顯示上櫃公司基本面表現穩健，不乏值得投資之優質公司。