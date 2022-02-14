國內超商龍頭統一超（2912）成功掌握年節商機，今（14）日公布元月營收236.95億元，較去年同期成長6.7％，也比去年12月再增加1％，連續第二個月刷新單月營收歷史紀錄。

統一超元月營收創高，主要成功掌握到年節商機，藉由OPEN POINT會員生態圈，搭配「開運金喜福袋」及「福虎生風經濟日」等主題活動，成功創造話題並帶動業績成長。

另外轉投資事業統一速達、統一精工、悠旅生活、統一生活及安源資訊等表現亮眼，也有效挹注整體營收。

統一超配合過年，以「人氣名店」、「卡通肖像」、「趣味禮盒」等三大主題推出超過百款禮盒，滿足外出拜年送禮、居家聚會需求，帶動元月一般食品類銷售成長近5％；CITY系列飲品則配合1月新春檔期活動、行動隨時取多元案型優惠等，整體飲料類別成長近一成。

而春節送禮、年節採買的網購需求升溫，也帶動交貨便、賣貨便、快收便、常溫與冷凍包裹使用頻率增加，帶動相關業績較去年同期成長超過兩成。

展望今年，統一超持續搶搭節令商機，像是2月配合情人節推出「珍愛草莓」主題活動，並持續深耕OPEN POINT熟客生態圈，打造多元活動與會員專屬回饋，公司對於今年營運成長維持樂觀。