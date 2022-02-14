中華車（2204）自結，1月合併營收28.12億元，月增24.76％、年減26％。中華車解釋，元月營收較前月大幅成長，係因1月為商用車銷售旺季，加上經銷商年節前備量，導致提車台數增加近2000輛，其中輕型商用車菱利（Veryca）增加近1500輛最多，其他乘用車增加約500輛。

中華車1月合併營收較去年同期減少，主要係去年同期受前一波政府舊換新補助即將結束，基期大幅墊高所致。

中華車指出，中華商用車深受頭家喜愛，產品線齊全可完全滿足不同客戶需求，從輕型的中華菱利、中型的得利卡，以及為喜歡長車頭設計的ZINGER PICKUP 3開型一應俱全，更靠著長年累積的服務及良好的品質稱霸商用車市場。

其中，商車產品線又以菱利表現最為亮眼，2021年全年領牌16797輛、年增2％，今年1月開春更以1639輛的銷售成績，月增57.6％。

為提升銷售競爭力，中華車針對菱利車款推出低頭款2.1萬元等優惠，舊換新車價42.9萬元起，並限時贈送四年或12萬公里延長保固，中華車相信菱利將可延續買氣，不畏強敵化解對手攻勢。