奢侈品集團開雲(Kering)周四公布第四季銷售的明顯成長，超越市場預期。對行銷的投資以及100周年的慶祝活動，皆協助提升了古馳(Gucci)品牌的人氣。

整體而言，該法國時尚集團第四季銷售成長31.9%，來到54.1億歐元(約合61.4億美元)，其中主力的Gucci品牌銷售飆升31.6%，幾乎為分析師成長預測共識17%的1倍。

在歷經令人失望的第三季表現之後，Gucci重新回歸王者，讓開雲鬆了一口氣。Gucci的銷售占集團整體的6成，獲利占了約7成。

在2020年的疫情期間，開雲削減了許多廣告和相關費用。開雲從2021年起開始增加Gucci的行銷支出，此一努力在該年底的季度中獲得回報；此外Gucci新的詠嘆調(Aria)系列產品也開始在商店推出。

去年11月電影《Gucci：豪門謀殺案》的上映，雖然與該品牌行銷無關，但也協助增加了品牌曝光度。

開雲財務長Jean-Marc Duplaix告知媒體，Gucci在2020年漲價2次，2021年再度漲價，而今年將以「針對性的方式」提高售價。據了解，LVMH集團旗下的路易威登(LV)已在本周宣布，將全面性調升售價。

Duplaix說，儘管處於通膨的環境，原物料和運輸成本上升，集團仍有信心維持其獲利率。