義大利美國的運輸工具製造集團凱斯紐荷蘭工業(CNH Industrial)在周二指出，預計到2024年，該公司整體營收將增加24%。

該集團已完成將卡車、巴士和發動機業務的分拆，這些業務現在都列在Iveco集團之下。該公司正試圖聚焦在更為高利潤的業務，例如農業和營建機械。

CNH工業預計2024年的銷售將達到200億至220億美元間，較去年的178億美元增加24%。

CNH旗下擁有包括Case和New Holland等品牌，集團預計到2024年的稅息前獲利(EBIT)的利潤率將在12%至13%之間，高於2021年的9.9%。

CNH工業的股價在周二收跌5.0%。

該集團說，去年以21億美元收購美國的Raven工業，以鞏固在精密農業的領先地位，CNH也將專注在收購後的整合上，並認為「有紀律」的收購是未來戰略的重點。

該公司部份地依靠售價的上漲來抵銷成本上升的影響，並且認為供應鏈問題會貫穿全年。公司將會持續「逐步的」調漲售價。