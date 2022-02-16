美國商務部周三表示，受通膨加速與年終假日後民眾依然大肆消費，帶動1月零售強彈3.8％至6498億美元，不僅大幅超出市場預期的2％，更扭轉去年12月下滑2.5％的走勢。其中線上與非實體商店銷售激增14.5％、家具與居家修繕用品銷售也增長7.2％，至於汽車與相關零件銷售則是增加5.7％。