通膨加速 美國1月零售強彈3.8％ 22:232022/02/16 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國商務部周三表示，受通膨加速與年終假日後民眾依然大肆消費，帶動1月零售強彈3.8％至6498億美元，不僅大幅超出市場預期的2％，更扭轉去年12月下滑2.5％的走勢。其中線上與非實體商店銷售激增14.5％、家具與居家修繕用品銷售也增長7.2％，至於汽車與相關零件銷售則是增加5.7％。 通膨續回落 陸1月CPI升0.9％ 《國際經濟》俄烏危機拱油價 美通膨恐飆破10％ #通膨 #強彈 #銷售 #零售 #加速 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 升息下 虎年美股可望呈現慢牛行情 15:072022/02/16 財經 《國際產業》LV全面調漲售價 反應成本上升 14:492022/02/16 財經 364天期存單利率 連11月走升 04:102022/02/16 金融．稅務 《國際金融》俄烏緊張緩解 歐股早市小升 17:222022/02/16 財經 《金融》虎年3隱憂 「USA」策略趨吉避凶 14:152022/02/16 財經 物價飆漲 賴正鎰：通膨至少要維持兩年 12:572022/02/16 財經 陸港觀盤－從大陸春節消費新變化看市場活力 04:102022/02/16 全球財經 元月資本市場變天 投資型保單16個月首現衰退 18:402022/02/16 財經 馬自達CX-5改款 銷售催油門 04:102022/02/16 產業特刊 房市供不應求且特殊型REITs前景俏 美國地產ETF可趁勢布局 11:092022/02/16 財經 土建融管制 恐加速土地集中化 04:102022/02/16 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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