美國消費者物價指數（CPI）年率已觸及40年高點，為免通膨持續失控，摩根大通（JPMorgan Chase）經濟學家預測，聯準會將連續9度升息到明年3月、每次升1碼，基準利率被推升達2.25％。

美國1月CPI年升7.5％，創1982年來最大增幅，引發經濟過熱及股市崩盤的隱憂。包括摩通在內的華爾街巨頭紛紛預測，聯準會（Fed）勢將加快緊縮貨幣步調。

高盛集團早前調高對Fed的升息預測，從升息5次增至7次。美國銀行也擴大Fed的升息預期，今年將7度調高基準利率，也就是今年剩下的每場例會都會升息。

摩通首席經濟學家卡斯曼（Bruce Kasman）領銜的團隊發布報告指出：「如今我們預期Fed在接下來的9場例會都有升息動作，每場調升1碼（25個基點），明年初之前政策利率就會接近中性立場。」

卡斯曼在報告中寫道，儘管能源部門的價格壓力近來有減弱之勢，但經濟數據顯示通膨仍在擴大，在成長強勁、成本壓力及民營部門行為間的反饋迴路（feedback loop）持續強化。

報告還提到，央行貨幣政策偏鷹由鬆轉緊，經濟成長面臨放緩，進而衝擊全球金融環境，對目前尚稱健全的全球經濟構成莫大威脅。

Fed一年召開8次政策會議，照摩通的預測，Fed在今年剩餘的7次例會將次次升息，明年1月、3月會再升2次。

利率期貨市場目前的報價反映出，Fed在3月例會升息1碼的機率64％，升2碼的機率36％。

摩通經濟學家參照最新的通膨數據，將今年第1季全球CPI年率預測，從前估值年升3.5％調高到5.7％。

在過去幾周多位聯準會官員暗示，Fed可能加速收緊貨幣政策。上周五芝加哥聯儲銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）表示，鑑於通膨急遽升溫，Fed必須大幅調整失當的貨幣政策。