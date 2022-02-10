中國大陸晶片龍頭企業中芯國際週四公佈業績報告，去年第四季淨利暴增至5.3億美元，同比增長107.7%，與上季度相比亦增逾6成，多項財務指標均創歷史新高。公司業績報告稱，全球範圍的晶片短缺形成本土的旺盛需求給公司帶來難得的機遇，不過，美國實體清單的限制也給公司發展設置了障礙。

《路透》指出，中芯國際依國際財務報告準則下，公司第四季營收15.8億美元，同比增長61.1%，環比增長11.6%；毛利率、經營利潤率、淨利率等多項財務指標亦創歷史新高。2021年全年營收達54億美元，同比增39%。

中芯國際管理層在業績報告中稱，「全球範圍的缺芯潮和對本土、在地製造的旺盛需求給公司帶來難得的機遇，實體清單的限制又給公司的發展設置了衆多障礙。」

同日，中芯國際在上交所披露業績快報稱，在中國企業會計準則下，2021年第四季度淨利潤為34.1億元人民幣，同比增172.7%，環比增約六成。淨利增長主要系銷售收入受晶圓銷量增加、平均售價上升及產品組合變動共同影響而增加等。

報導說，中芯國際此前一直受到緊張地緣政治的「烏雲籠罩」，美國共和黨參議員上周曾敦促拜登政府堵住前總統川普對中芯國際實施的出口管制的漏洞，稱其為「明顯的國家安全威脅」。

早在去年12月，儘管當時拜登政府仍未決定是否阻止向中芯國際出售更多美國技術，但提出了與盟友討論進一步限制向中國出售晶片製造設備的可能性。

去年11月，中芯國際副董事長蔣尚義辭職，因希望有更多時間陪伴家人；公司執行董事兼聯合CEO梁孟松則稱為專注履行其CEO職責，辭任執行董事職務。