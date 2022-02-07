德國12月工業生產月減0.3％遜預期 21:052022/02/07 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國聯邦統計局7日公布，受到能源與營建業拖累，12月工業生產經月曆調整後月減0.3％，遜於受訪經濟師預測的月增0.4％；與前年同期相比下跌4.1％，相較2020年2月也就是疫情前大減6.9％。12月能源部門產能萎縮0.7％，營建部門產能銳減7.3％。去年全年工業生產年增3％，但較2019年下滑5.5％。 烏克蘭緊張升高 德國可能向立陶宛增兵 德國會議員組團訪立陶宛 指歐盟不能被分化 #工業生產 #部門 #產能 #能源 #德國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 半導體需求大 化工廠擴產不停歇 04:102022/02/07 產業特刊 2021陸新能源車占全球53％ 純電動車增速明顯 15:172022/02/07 兩岸 俄烏局勢緊張 德國考慮增兵立陶宛 14:132022/02/06 國際 康普 均線多頭排列 04:102022/02/06 證券．權證 光寶2／14揭去年財報 搶電源股頭香 21:132022/02/07 財經 陳志民公平會副主委 元宇宙對公平法挑戰更大 04:102022/02/06 專題周報 學者：美行政部門 又多一個對付中國工具 04:102022/02/06 話題觀察 虎年明星產業－晶片吃緊 漲聲喊至2024年 04:102022/02/06 產業特刊 客戶需求續強 臻鼎、南電 1月營收進補 04:102022/02/07 產業．科技 虎年明星產業－Chiplet封裝拉抬 ABF載板價揚 04:102022/02/06 產業特刊 贈烏克蘭5000頭盔被罵爆 德總理親上火線回應了 17:192022/02/07 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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