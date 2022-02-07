德國聯邦統計局7日公布，受到能源與營建業拖累，12月工業生產經月曆調整後月減0.3％，遜於受訪經濟師預測的月增0.4％；與前年同期相比下跌4.1％，相較2020年2月也就是疫情前大減6.9％。12月能源部門產能萎縮0.7％，營建部門產能銳減7.3％。去年全年工業生產年增3％，但較2019年下滑5.5％。