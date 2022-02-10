博世(Bosch)執行長Stefan Hartung周三在新聞會上表示，晶片短缺的情形預計今年下半顯著地緩解，並補充指出，希望業務在2023年能正常化營運。

該全球最大車用零組件供應商目前力促提高軟體能力。人力資源主管Filiz Albrecht說，過去5年公司在再培訓計畫上已經投資了10億歐元，未來5年的投資金額將與此相當。據了解，這些花費主要將針對從燃油引擎邁向電動車的轉型陣痛，避免產生過多的裁員。

博世也生產家用商品和能源系統產品。其初步財報數據顯示，2021年營收超越疫情爆發前的水準，來到788億歐元(約900億美元)，息稅前獲利(EBIT)利潤率為4%，高於2020年的2.8%。

由於晶片短缺，博世的移動解決方案部門的成長也有所放緩。該部門包括汽車零組件部門，為博世帶來了大部分營收。

Hartung說，去年公司非常清楚地感受到，沒有足夠晶片來滿足需求。2022年情況會好轉，下半年尤其會如此。Hartung也指出，即使是製造晶片的機器設備，也需要晶片才能運轉，因此會有供不應求問題。而公司期望在2023年可以按照自己希望的速度來工作。

除了去年底已宣布的，增加4億歐元投資在自家的德國Dresden市、Stuttgart市，以及馬來西亞Penang市的晶片工廠，博世目前沒有進一步投資計畫。

該公司還預測，歐洲今年將生產8500萬輛汽車，高於2021年的8千多萬輛，但低於疫情爆發前2019年9200萬輛。