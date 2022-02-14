即使晶圓代工廠產線全開，晶片荒仍難以緩解，有專家透露，今年2月的晶片訂單交貨期比去年10月增加5至15周，部分處理器晶片更需要等待長達99周，將近兩年時間，顯示晶片供應鏈現階段仍相當緊繃。

日經亞洲評論報導，美國電子元件分銷商Sourcengine針對目前晶片市場交貨狀況發表看法，「2020至2021年晶圓廠產能利用率至少達9成，去年晶圓出貨量則成長14%，但晶圓廠大都先滿足先進製程晶片的需求，一般消費性電子產品所需的晶片仍面臨龐大缺口，交貨時間持續拉長。」

報導指出，Sourcengine透露，2月晶片訂單的交貨時間比去年10月增加5至15周，其中電源晶片的平均交貨週期為37周，增加9周，甚至有部分處理器晶片需要花費99周的交貨時間。

數據顯示，晶片荒使得日本消費性電子產量出現下滑，去年10月至12月當季空調產量約73萬台，較2年前的同期下滑26%，此外，數位相機產量則減少約25%左右，汽車產量也出現16%的下降幅度。

在此狀況下，終端市場的企業仍持續增加庫存量，並以消費性電子業者居多，日本電子巨頭SONY副總裁Hiroki Totoki表示，目前仍預期2022財年上半年部分產品將出現短缺，所以必須提高晶片庫存。