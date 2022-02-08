美國1月製造業及服務業採購經理人指數放緩，非農就業數據遠高於預期，市場解讀經濟維持擴張，聯準會（Fed）3月將啟動升息，且財測不如預期利空，激勵整體股票型ETF近一周淨流入227億美元。

統計近一周資金主要流入美股181億美元，歐洲、全球、新興市場、大陸及亞太分別有37億、17億、5.7億、3.6億及3.2億美元淨流入，拉美及東歐股市也有0.4億及0.2億美元資金淨流入，僅日本股市遭淨流出15億美元。富蘭克林證券投顧分析，農曆春節期間全球股市走揚，金虎年全球股市開紅盤延續漲勢，基本面策略，核心部位首選產業多元布局的美國平衡型基金，股票看好科技、基礎建設等長線題材。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，預期2022年將面臨經濟成長放緩及高通膨環境，基礎建設產業不僅防禦、防禦中更帶有成長利基，觸媒包括低碳經濟轉型趨勢帶動更多基建投資、美國基礎建設法案將加速電力傳輸網路發展。

相較於許多股票挾熱門主題上演本夢比行情，利率上揚引發評價面調整壓力較大，許多基礎建設公司的評價面仍被低估，加上具備高股利率及穩定現金流量支撐，可望吸引資金青睞。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯認為，雖然擔憂利率上升及通膨對成長股評價帶來挑戰，但利率上升也意味經濟成長穩健，且通膨將迫使企業投資於生產力工具，以管理上升的勞動力成本，對科技支出有利。短線可能會避開科技產業，直到對Fed政策行動的速度與步伐產生信心，及更了解後疫情時代科技產業成長的持久性。

目前正處於數位化轉型的開端，科技產業具強勁且長期的成長優勢，正面看待科技股中長期前景，近期科技股回檔，趁機尋找布局機會。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾指出，歷經過去一年的重大政策變化，市場已認知大陸政府的戰略目標，並正適應新的政策監管框架，今年寬鬆貨幣政策可望強化陸股與整體新興股市的投資機會。預期高品質陸企將在整個市場週期中實現成長，新興市場諸多正向變化，無論硬體、軟體、服務或平台均飽藏機會，挖掘多元發展且體質強健的公司。