俄烏衝突升溫，地緣政治風險上升，半導體族群14日股價亦遭利空擊中，惟中信投信指出，台股權值股元月營收亮眼，顯示台股首季有望淡季不淡，建議投資人可逢低加碼半導體等基本面穩健之族群。

油價上周創下2014年以來新高，加深市場對通膨憂慮，且17日凌晨將公布1月聯邦公開市場委員會會議紀要，市場密切關注3月會議一次升息兩碼的可能性，市場不確定性增加，避險情緒再起，中信投信認為，新興亞股短期恐將陷入震盪格局。

回顧上周資金流向，外資淨流入最高的前三國家分別為泰國、南韓、印尼，金額為12.9億美元（以下貨幣單位皆為美元）、6.7億、5.3億，印尼連7周吸引資金淨流入，暫居今年以來吸金王，泰國則是連3周淨流入。

2021年吸金王印度今年則似有反轉趨勢，不僅上周淨流出1.7億為贖回金額最高的市場，且連五周遭贖回，為今年來淨流出金額最多的國家。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，俄烏情緒於近日急速升溫，市場風險態度重回保守，台股早盤一反開春來的樂觀情緒，大跌逾300點。俄烏衝突若走向極端，預期美國聯準會（Fed）鷹派立場將有轉向機會。

不過，短期觀望重點仍將聚焦於本周即將公布的會議紀錄，其中，關鍵有三：3月是否一次升息2碼、未來的升息計畫、縮減資產負債表規模的計畫會否提前執行，及相關時程與幅度。

中信投信分析，1月Fed會議結果公布後，「鷹浪」太強，致使市場出現一波明顯回檔，惟現已出現止跌跡象，估計市場已消化部份貨幣政策利空。目前市場共識為今年升息6次，預料若紀要沒有釋出更鷹派立場，且俄烏衝突也沒有進一步升溫，短期市場有望出現反彈。

而中信小資高價ETF經理人張嘉祐則指出，市場目前對於Fed鷹派的利率政策及未來市場走向看法分歧，預計Fed仍將持續與市場密切溝通，並於3月提出更具體之升息路徑及縮表時程，投資人仍應以基本面為主要基調，逢低布局。

張嘉祐認為，台股主要權值股1月營收表現不俗，台股首季有望淡季不淡，且在營利成長支撐下，目前台股加權指數本益比僅14.6倍，低於歷史平均；半導體族群本益比約16倍，相較納斯達克的本益比116.7倍，台股本益比相對合理，長期指數仍具上行空間，投資人可逢低加碼半導體等基本面穩健族群。