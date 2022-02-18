烏俄情勢又緊張，美股應聲重挫，台股18日跟著開低大跌，拖累新台幣走弱，但隨即台股跌幅收斂，且外資續買超，加上出口商拋匯支撐，新台幣午後由貶轉升，終場收在27.87元兌1美元的一周新高，升值0.2分，為連二個交日收高，台北外匯經紀公司成交量8.18億美元。

新台幣同時收周線，本周累計貶值2.4分或0.09％，周線已連四貶。外匯交易員指出，烏俄緊張情勢的相關消息多變，原先傳出趨緩和，但卻又顯現戰火似乎是一觸即發，恐慌指數應聲大漲，美國10年期公殖利率跌破2.0％，美股當然殺聲再起，科技股領跌下四大指數全黑，台股也跟著開低重洩170點，連動新台幣反轉走貶。

外匯交易員表示，外資還是買超台股64億元，台股跌幅也趨於收斂，最後僅小跌36點至18232點，且外資在匯市有買有賣略偏匯入，還有出口商進場拋匯，午後力道加大，激勵新台幣由貶轉升。後續烏俄情勢發展，仍是影響股匯市走向的關鍵，在危機確定化解前，預料外資操作上偏保守居多，短線新台幣將維持區間整理格局為主。