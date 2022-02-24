在俄烏危機加劇之際，烏克蘭政府宣布進入緊急狀態，美國國務院警告，俄羅斯對烏克蘭的入侵依然可能迫在眉睫，美股3大指數今天大幅收跌。

道瓊工業指數下挫464.85點或1.38%，以33131.76點作收。

標準普爾500指數下跌79.26點或1.84%，收在4225.50點。

科技股那斯達克指數下滑344.03點或2.57%，收13037.49點。

費城半導體指數挫跌78.26點或2.33%，收3277.80點。（譯者：陳正健）1110224