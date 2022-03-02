周二美股主要指數全面重挫。原油、小麥等大宗商品價格飆漲，加劇對全球通膨與經濟的憂慮。俄羅斯警告烏克蘭首都基輔居民盡快撤離，並以火箭砲洗烏克蘭第二大城哈爾科夫，投資人對俄烏戰爭局勢可能惡化感到擔憂。資金湧進避險資產，美國10年期公債殖利率跌至5周低點，以及對俄國實施的金融制裁恐衝擊信貸市場，金融股首當其衝，連續第二天大跌。

★主要指數

道瓊指數跌597.65點或1.76%，為33294.95點，盤中一度跌至33107點。

標普500指數跌67.68點或1.55%，為4306.26點，盤中一度重挫2.16%。

那斯達克指數跌218.94點或1.59%，為13532.46點。

費城半導體指數跌124.68點或3.64%，為3304.85點。

用來衡量市場恐慌情緒的CBOE波動率指數（VIX）跳升10.51%，收在33.32點，創下2月24日來新高。

★消息

俄羅斯持續加大對烏克蘭的攻擊力道，當地時間周二警告基輔居民盡快撤離，不久後，基輔電視塔附近發生第二次爆炸。此外，俄軍以大量火箭密集轟炸烏克蘭第二大城哈爾科夫，該市的重要地標「自由廣場」亦遭到砲襲。

衛星圖像顯示綿延長達65公里的俄軍車隊正朝著基輔前進。美國國防官員周二表示，上個月集結在烏克蘭邊境的俄羅斯軍隊中，已有8成軍力進入烏克蘭。

克里姆林宮表示，俄羅斯不會屈服於西方制裁，永遠不會改變對烏克蘭的立場，並表示俄烏總統沒有會談的計畫。

歐洲股市重挫，泛歐Stoxx 600收跌2.37%%，旅遊股大跌7.5%，銀行股跌5.6%，表現尤為疲弱。法國、德國股市分別大跌3.94%和3.85%，英國股市跌1.72%。

根據隔夜指數交換利率（Overnight Indexed SwapsOIS），市場預期美國聯準會在3月升息25個基點的機率高達約89%，而升息50個基點的機率微乎其微。聯準會主席鮑爾將在3月2日、3日前往國會進行半年一度的貨幣政策報告，市場將密切關注他是否釋出任何有關俄烏戰爭影響政策立場的信號。

避險資產受到追捧，美國10年期公債殖利率數度一度大跌14.5基點，報1.683%。

俄烏戰爭持續延燒，加劇原油供應將更趨緊繃的擔憂，周二美國期油盤中一度飆漲11.55%，漲破每桶106美元大關，創下7年新高106.78美元，終場收漲8%，報每桶103.41美元。布蘭特期油收漲7.14%，為每桶104.97美元。

國際能源署（IEA）周二宣布將釋出6000萬桶戰略儲油（SPR），其中美國承諾將釋出3000萬桶，以緩解油價上漲壓力。

周二小麥價格站上十多年來新高。市場擔心俄烏戰爭將導致全球供應受阻。小麥期貨大漲5.35%，收於當日高點、每蒲式耳（bushel）984美分，並創下2008年4月4日（每蒲式耳985.5美分）以來的新高價。

俄羅斯遭到嚴厲的金融制裁，周二俄國盧布在莫斯科跌破100兌一美元，在境外其他市場跌至117兌一美元歷史低點，使俄羅斯民眾的生活水平受到威脅。歐元兌美元觸及2020年6月來新低。受避險需求拉抬，美元指數尾盤上漲0.6%。

隨著新冠疫情降溫，美國2月製造業活動反彈力道意外強勁。美國供應管理協會（ISM）公布，2月製造業指數為58.6，優於市場預期的58和1月的57.6。(2-1)