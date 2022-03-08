財政部長蘇建榮明日將赴立法院財政委員會專案報告《俄烏戰爭與近期國際局勢對我國金融市場與金融服務業之衝擊與政策因應》。

報告顯示，近期因俄烏情勢、Fed 升息及油價、大宗物資價格攀升等利空因素，台股隨歐美亞主要股市連動下挫，自俄烏戰爭爆發至今日止，跌幅6.82％，惟買盤力道強勁，顯示投資人對台股仍具有信心。

財政部表示，基本面良好，行政院主計總處公布本年經濟成長率由 4.15％上修至 4.42％；出口持續暢旺，2 月出口 374.5 億美元，年增34.8％，進口316.4億美元，年增35.3％，均為同期新高；進口資本設備 51.2 億美元，年增 13.4％，顯示國內投資熱絡。

上市櫃公司本年 1月營收 3.58兆元，為同期最高；台股本益比及殖利率均具優勢，且國內新冠肺炎疫情控制良好，對台股形成有利支撐。

國安基金持續密切關注俄烏戰爭及近期國際局勢對國內股市影響，必要時將依國安基金設置及管理條例第 8 條規定，國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞，召開臨時委員會議研議穩定市場對策。

至於公股銀行截至2月底，俄烏兩國暴險金額共計新台幣2.46 億元，其中俄羅斯2.43億元、烏克蘭 0.03 億元；另中國輸出入銀行轉融資業務與俄羅斯銀行均無動撥餘額，且均暫停撥款。