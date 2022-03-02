俄烏戰事升溫，隔夜美股主要指數全面重挫，受此打擊，周三香港股市開低走低，目前恆生指數跌1.10%，報22511.27點。國企股跌0.7%，報7996.61點。

恆生科技股指數下跌1.43%，快手跌6.88%，跌幅最大，其次為舜宇光學下跌6.15%。百度漲近7%、汽車之家漲近5%，表現最佳。

百度業績優於預期，稍早前一度漲逾8%。

美團推出六項措施幫助中小型商家，目前股價上漲2.5%。

金融股大跌1.83%，反映隔夜美國同業低迷的走勢。國際對俄國祭出嚴格的金融制裁，以及美國公債殖利率跌至5周低點，金融股首當其衝。匯豐控股下跌4.5%。

國際油價持續飆漲，美國期油在周二一度漲破106美元後，周三再漲5.25%，報每桶108.84美元。布蘭特期油目前大漲5.5%，站上每桶110.77美元。受此激勵，中海油漲逾4%，中國石油漲2.9%。

俄鋁目前大跌20.7%，稍早前一度跌29.4%，報3.31港元，這連跌3天以來，股價已幾近腰斬。該公司前一日宣布暫時關閉位於烏克蘭尼古拉耶夫（Nikolaev）地區的氧化鋁冶煉廠。