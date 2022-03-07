繼亞洲股市重挫之後，周一歐洲股市早盤亦哀鴻遍野。美國國務卿布林肯證實美國與歐洲盟國考慮禁止俄羅斯原油進口，國際油價應聲飆漲，使全球經濟陷入停滯性通膨的風險加劇。

目前泛歐Stoxx 600指數大跌3.3%。其中，汽車股崩跌7.2%，跌幅領先。油氣股則逆勢大漲2.6%。

上周Stoxx 600指數下挫7%，創下2020年3月新冠疫情爆發以來最大單周跌幅。

美國國務卿布林肯周日接受NBC訪問時表示，美國和歐洲盟國正非常積極地討論禁止俄羅斯石油進口，且白宮已經與主要的國會委員會協調推進美方的進口禁令。

西方國家禁止俄國原油進口恐將使全球經濟面臨停滯性通膨的風險，當經濟陷入停滯性通膨時，經濟增長將變得緩慢、失業率將高升，而通膨將居高不下。

目前美國期油與布蘭特期油分別上漲7.3%和7.9%，在周一亞洲早盤一度漲破10%。

在歐洲主要股市方面，目前英國富時100指數跌2.18%，德國DAX指數跌4.26%，法國CAC 40指數跌4.3%，義大利富時MIB指數跌5.56%。

在重要消息方面，莫斯科當局稍早前宣布，為了讓平民撤離，俄軍將暫時停止對烏克蘭4個主要城市的攻擊行動，其中包括首都基輔。

另一方面，在離岸市場的清淡交易中，俄羅斯盧布再創歷史新低。俄羅斯境內市場將至少休市到周三。根據Refinitiv數據，盧布兌美元跌至130.9338兌一美元，上周五收在121.037兌一美元。在EBS電子交易平台上，盧布最低貶至140兌一美元。此外，買賣價差僅介於10～15分，顯示市場的流動性越來越低。