儒鴻(1476)法說會釋出今年前3季的訂單能見度明確，且ASP將有2位數的上揚。儒鴻去年到今年上半年已經調漲二次報價，但今年元月以來，尼龍、聚酯、彈性纖維等原料又漲了約3成，醞釀再調高報價。第四季目前要看烏俄戰爭的發展是否能揮別烏雲。全年來看，在ASP上揚以及印尼新產能加入，法人估全年營收可望再創新高。

儒鴻今年前二月累計營收64.53億元，年增26.3%。今年印尼廠包括一、二廠預計年底合計月產200萬件，營收占比在15%以上。對於今年配息率低於7成，儒鴻表示，主要是印尼持續擴產以及購置機器設備和新總部大樓興建等，今年約有20億以上的資本支出，因此配率率略低於去年，但仍有64%並不低。

越南廠方面，區目前稼動率已經回升至疫情爆發停工前的正常水準，招工率達97-98%；外包產能方面，去年第四季雖然因為費用較高，壓縮獲利空間，但今年重新議價後，第一季毛利率可望改善。

儒鴻強調，雖然目前訂單能見度已達9月份，但第4季因戰爭因素有不確定性，要到5月才能看清第4季的態勢。從原物料端來看，尼龍、彈性纖維等原料又漲了3成，以現在的原物料價格來看，下半年度鐵定要調整價格。儒鴻和客戶每半年就產品重新議價，目前報價調漲已在醞釀中，預計5月敲定後，7月漲價。