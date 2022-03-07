俄烏戰爭未見任何緩和跡象、美國等西方陣營考慮禁止俄羅斯油氣進口，以及伊朗核協議遲遲未能達成，無法扮演油市的供應救火隊，亞洲時間周一晨盤國際油價持續飆升並改寫2008年以來高點，在經濟恐陷入「停滯性通膨」的擔憂籠罩下，美股主要指數期貨全面大跌。

目前道瓊指數期貨下跌394點或1.17%，報33,189點。標普500指數期貨和那斯達克100指數期貨分別下跌逾1.5%和逾2%。

美國WTI期油價格目前漲9.27美元或8%，報每桶124.95美元，稍早前一度飆漲逾10%，漲破每桶130美元大關，再度刷新2008年以來的高點。國際基準布蘭特期油價格目前漲10.81美元或9.15%，為每桶128.92美元，亦創下2008年來新高。

黃金價格目前上漲1.36%，報每盎司1,993.4美元。

鈀金大漲近4%，報每盎司3,099.50美元。

美國國務卿布林肯周日表示，美國及其盟國正在考慮禁止俄羅斯石油與天然氣進口，以作為對俄國入侵烏克蘭的新制裁。根據美國汽車協會（AAA）數據，全美汽油平均價格已經漲破每加侖4美元，創下2008年來新高。

在俄羅斯違反停火協議後，原訂在上周六讓烏克蘭兩城市馬里烏波爾（Mariupol）和沃爾諾瓦卡（Volnovakha）平民撤離的計畫已經取消，俄軍再度對兩個城市發動猛烈攻擊。