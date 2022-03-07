工業電腦廠維田(6570)受惠後疫情時代製造業數位轉型需求暢旺，2022年營運成長動能持續看旺。董事長李傳德表示，目前訂單能見度達4～6個月，單月稼動率均達8～9成。但目前廠房規畫空間及產能足敷因應年營收12～15億元規模，因此暫無急迫擴產需求。

問：2022年1月營收改寫歷史次高，目前的訂單能見度、達交率及產線稼動率狀況？

答：維田過往訂單能見度至多2～3個月，主因標準品的營收貢獻比重較高，在沒有運輸問題狀況下，各地經銷商不會提前拉太多庫存，客戶都是有需求才下單。同時，公司的產品交期與同業相比亦相對較短，疫情前標準品約2～4周、ODM約4～6周。

目前這幾個月訂單能見度較佳、接近4～6個月，為歷年較佳水準。因為缺料及塞港等因素導致產品交期拉長，目前標準品至少4周起跳、ODM至少得8～10周，光是備料就很傷腦筋。因此，客戶會盡可能將3～6個月的確認需求先下單，公司也能有較充裕時間備料。

中和廠目前2條產線稼動率均達8～9成，有時還需要加班因應，深圳廠去年更新部分設備，目前1條產線主要提供兩岸專案內部所需，稼動率約6～7成，主要為保留部分產能因應急單空間。整體而言，現有人力及設備而言足以因應目前訂單需求。

問：是否有置產、擴產及擴廠等需求？

答：目前沒有急迫擴產需求。中和廠保有建置第3條產線空間，規畫可建置產能足以因應年營收12～15億元規模，倉儲空間會需要再增加。現在房市位處高檔，要找到合適標的並不容易，若就近在內有合適標的將不排除購置，但目前並無急迫性。

問：緯創、仁寶等電子代工廠近期均加碼布局工業電腦領域，佳世達入股投資維田，雙方是否進一步深化合作？

答：佳世達目前透過3家公司合計持股維田15％，先前有提出增加持股的想法，但並未達成具體共識。今年有可能進一步討論是否增加持股、或更進一步深化合作，但預期持股比例不會有明顯增加，目前暫無相關規畫。

問：海外布局有何計畫或調整？歐美目前需求復甦情形？

答：2019年基於營運效率而清算子公司上海品富，主要由於當地主管因健康因素請辭，加上中國大陸整體生產集中在深圳，上海辦公室效益相對不高。清算後上海業務部門仍在，直屬於子公司深圳維准。

美國近幾年成長幅度較高，去年營收及獲利均創高，今年1月底已新任美國子公司總經理，希望進一步鞏固市場、擴大業務成長力道。歐洲在疫情前曾與德國客戶洽談合資拓展，但在疫情爆發後停擺，要重新談到一定進度恐怕還是要些時間。

就目前歐美需求復甦幅度來看，仍以美國較強勁，歐洲雖有成長但相對較緩。美國政府在疫情後積極規畫讓製造回流美國、投入基礎建設，均有助於增加自動化等工業電腦需求。至於缺工問題，在美西的加州等特定區域的人工成本確實高很多，但其他州狀況還好。