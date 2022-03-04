烏俄戰火持續延燒，加上國際上對於俄羅斯的制裁出手加重，美股四大指數全黑，那斯達克下跌逾200點，加上最新傳出烏克蘭重要核電廠札波羅熱(Zaporizhzhia)遭到俄羅斯軍隊攻擊，美股期指轉跌，台股今日大盤開跌89.39點、報在17845.01點，隨即更因權值股帶頭下挫，大盤跌幅一度逾200點，摔下5日線，呈現開低震盪，10:00左右跌幅收斂至下跌110~120點。目前整體環境結構混沌，儘管台股有特定買盤強力挹注持續，但仍應轉趨謹慎，但長期均線抵抗仍在，短線格局仍呈區間整理態勢。

權值指標股今帶頭領跌，電子股成交比重降到46%，晶圓雙雄台積電(2330)開低走跌，跌幅逾1%，摔下600元大關，早盤股價最低觸592元，影響加權指數50~60點，聯電(2303)跌幅也近1%；聯發科(2454)開低走低，重挫逾3.5%，目前在5日線下方震盪，股王矽力-KY(6415)下跌逾3.5%，股后信驊(5274)亦下跌逾2%；鴻海(2317)、大立光(3008)相對有撐，早盤後一度震盪於平盤附近。

在市場憂烏俄戰事下，國際金價、油價齊揚，原物料相關展現抗跌氣勢，鋼鐵股志聯(2024)攻上漲停，第一銅(2009)強漲逾8%，新鋼(2032)一度走揚近5%，彰源(2030)、佳大(2033)亦上漲逾2%。

航運股今也是逆勢走揚焦點，類股成交比重達28%，華航(2610)上漲約1.5%，散裝航運中櫃(2613)大漲4%，台驊(2636)漲幅約2.5%，其餘志信(2611)、中航(2612)也均上漲；貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)早盤股價在0.5%~1%震盪。

可以注意到，烏俄戰事下，近期各商品市場表現略顯分歧，但原物料商品則幾乎一面倒飆升，其中，影響通膨數據頗大的國際油價，在烏俄第一輪談判後大漲、向上明顯突破百元大關，此前高漲的美國通膨數據降溫恐無望，大環境持續通膨承壓態勢，有利包括個別原物料族群、營建資產股等。

分析師表示，雖然階段整體國際市場環境結構渾沌，台股又因特定買盤強力挹注，基期明顯高於主連動市場，導致台股中以電子IC設計與傳產解封概念為主軸的一些族群個股評價有偏高之虞，只是，時序逐漸進入融券回補期，做空者亦應慎思時間風險。