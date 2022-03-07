周一東京股市重挫，日經指數創下逾5周來最大單日跌幅。俄烏戰爭帶動原油等大宗商品價格大漲，最新消息更指出美國與其歐洲盟友考慮禁止俄國原油進口，以加重對俄國的制裁力道，國際油價應聲飆漲，加劇全球經濟陷入停滯性通膨的擔憂。

周一日經225指數大跌2.94%，收25,221.41點，創下1月27日來最大單日跌幅，早盤一度崩跌逾3%、跌至25,006.26點，面臨25,0000點重大心理關卡保衛戰，並創下2020年11月以來盤中新低。

東證一部指數收跌2.76%，為1,794.03點。

受原油價格大漲激勵，能源股逆勢上漲4.81%。

公用事業股勉強以小漲做收。

周期型的消費類股大跌5.05%，跌幅最大；科技股亦下跌2.89%。

日股交易員表示，市場瀰漫著恐慌情緒，是日股大跌的主要因素，後市會止跌還是續跌，將取決於美股如何反應。

受原油價格飆升打擊，美股主要指數期貨全面下挫，目前道瓊指數期貨跌0.8%，早盤一度跌逾1.3%。標普500指數期貨目前跌1%，稍早前大跌1.6%。那斯達克100指數期貨跌1.5%，較稍早前的跌逾2%有所收斂。

目前美國期油大漲8.3%，報每桶125.33美元，盤中一度漲10%，突破130美元大關。布蘭特期油漲逾9%，報每桶128.97美元，稍早前也曾漲逾10%。

主要晶片股全面重挫，東京威力科創跌4.87%，給日經指數帶來最大的拖累。愛德萬測試跌5.58%，瑞薩電子跌6.18%。

Panasonic跌5.17%，軟銀集團跌5.16%。

汽車股亦表現疲弱，卡車製造商日野（Hino）崩跌16.76%，跌幅最大。該公司坦承篡改排放數據，股價遭打入跌停板。其母公司豐田汽車亦大跌6.53%。

卡車製造商五十鈴（Isuzu）跌9.13%，鈴木跌8.67%，日產跌6.37%，馬自達跌7.89%。

本田跌3.2%，索尼跌2.42%，儘管兩家公司宣布將設立合資企業攜手生產電動車。