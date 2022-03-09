在大型股軟銀以及迅銷等領漲下，日股9日一掃連3黑陰霾，開高走高上演反彈行情。早盤結束時，日經指數收24,973.73點，漲182.78點或0.74%。東證收1,777.4點，漲17.54點或1%。

瑞穗證券認為，隔夜美股收低，但未跌破2月盤中所創新低。在底部有支撐下，市場有了信心，預測美股可望出現反彈。在日股方面，低接買盤可見，因為部分投資人認為，股價已下修到合理承接價位。但是，不知道日股是否已看到底部。

權值股表現出色，本周迄今已跌逾8%的軟銀，一口氣大漲7.4%。同時，暫時沒有要撤出俄國市場的迅銷也漲1.3%。

航空公司4.32%漲幅相對較大，日航漲3.28%，全日空也漲3.09%。

另外，汽車製造業指數漲2.63%，其中，豐田漲3.34%，本田漲2.33%，五十鈴更是大漲8.77%。

金融業者Suruga Bank漲4.91%，即使傳出日本最大家電零售商Nojima，計畫出脫這家區域性銀行所有手中持股。

醬油製造商龜甲萬股價疲弱，下跌5.48%。同時，東京電力跌5.04%，中部電力也跌2.46%。