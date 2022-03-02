俄烏危機加深、油價勁揚 美股重挫道瓊跌597點 06:212022/03/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄烏危機加深、油價勁揚 美股重挫道瓊跌597點。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於俄羅斯入侵烏克蘭危機加深，國際油價漲到多年來高點，美股今天收盤重挫，道瓊工業指數大跌597.65點。 道瓊工業指數重挫597.65點或1.76%，以33294.95點作收。 標準普爾指數大跌67.68點或1.55%，收在4306.26點。 科技股那斯達克指數重挫218.94點或1.59%，收13532.46點。 費城半導體指數大跌124.680點或3.64%，收3304.849點。（譯者：陳政一）1110302 俄烏危機撼全球 美股大幅收跌 道瓊重挫464點 俄烏局勢惡化 美股早盤道瓊指數大跌逾700點 #59 #點或 #65 #道瓊工業指數 #33 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登宣布制裁俄羅斯 美股收低 道瓊大跌482點 06:212022/02/23 財經 普丁開戰 美股早盤一度下挫800點 23:132022/02/24 財經 道指日漲800點 油金雙跌 04:102022/02/27 財經要聞 俄烏開戰 美股驚天大逆轉由黑翻紅 那斯達克漲幅逾3％ 06:142022/02/25 財經 俄烏談判露曙光 美股漲油金跌 08:152022/02/27 財經 俄烏持續對峙 外交部：烏克蘭境內尚有33名國人 11:062022/02/24 政治 《電子零件》南電展望優 法人升價至650元 14:152022/03/01 財經 滬指收升近1％ 止兩連跌 A股成交破兆 16:052022/02/23 財經 開六都第一槍 盧秀燕宣布愛心餐券由50元調漲到65元 11:422022/02/23 生活 俄烏談判難解歐美股重挫 04:102022/03/01 財經要聞 《港股》恆指再跌0.59％ 大宗商品股走低 16:482022/02/25 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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