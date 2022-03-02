由於俄羅斯入侵烏克蘭危機加深，國際油價漲到多年來高點，美股今天收盤重挫，道瓊工業指數大跌597.65點。

道瓊工業指數重挫597.65點或1.76%，以33294.95點作收。

標準普爾指數大跌67.68點或1.55%，收在4306.26點。

科技股那斯達克指數重挫218.94點或1.59%，收13532.46點。

費城半導體指數大跌124.680點或3.64%，收3304.849點。（譯者：陳政一）1110302

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