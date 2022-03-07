俄烏戰事擴大，美國與歐洲盟友考慮禁止俄國原油進口，市場擔心可能增加全球停滯性通貨膨脹的風險，歐股早盤應聲重挫3%，美股道瓊指數期貨一度大跌逾600點。

歐洲股市全倒，德國DAX指數最深跌4.4%，法國CAC指數跌2.26%，英國富時指數也跌2.27%。泛歐Stoxx 600指數在早盤重挫3%，銀行股暴跌7.6%，石油與天然氣類股則是勁揚2.3%。

美股期貨也翻黑，截至台灣時間17時15分，道瓊指數期貨跌462點或1.3%，暫報33152點；標普500指數期貨跌1.5%，那斯達克指數期貨跌1.6%。

美國國務卿布林肯6日接受NBC專訪時表示，華府和盟友正考慮禁止俄羅斯天的然氣和石油進口，以反制俄國入侵烏克蘭。消息一出立刻造成亞股7日（周一）應聲下挫，包括香港、日本等亞股跌幅均逾3%，香港恒生指數跌至近6年來最低，東京日經225指數重挫2.94%，收在25221.41點，創1月27日來最大單日跌幅。