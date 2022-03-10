消息面：

1.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存減少186.3萬桶，超過市場預期的減少125萬桶。上周美國期油交割地庫欣的原油庫存減少58.5萬桶。上周汽油庫存減少140.5萬桶，少於市場預期的減少171.6萬桶。餾分油庫存大減523萬桶，遠超出市場預期的減少135萬桶。

2.美國勞工部公布職缺及勞動力流動調查（JOLTS）報告，美國1月職缺達1126.3萬個，超出去年12月的1114.8萬個和市場預期的1095萬個。

3.美國能源部長Jennifer Granholm周三在出席能源業研討會時表示，美國正處於緊急狀態，迫切需要更安全的能源供應，她並呼籲與會的主要能源公司高層盡快提升產能以穩定市場，並緩解供應短缺對美國家庭造成的衝擊。Granholm表示，要求能源業增產和拜登政府推動清潔能源計畫沒有衝突，兩者可以並行，但與會的油企高層要求美國政府應修改能源政策，才有助於擴大國內原油產量。

4.消息人士透露，美國政府正在考慮對俄羅斯國營核能材料供應商Rosatom實施制裁。在俄羅斯總統普丁主導下，Rosatom於2007年成立，是俄羅斯唯一生產鈾（uranium）的企業，也是目前全球主要的鈾供應商。消息來源表示，華府仍在徵詢產業意見，尚未做出最後決定。

5.世界銀行副總裁兼首席經濟學家Carmen Reinhart警告，俄羅斯與白羅斯已經瀕臨債務違約，他表示，國際評級機構可能很快就會給出債務違約評級，但俄羅斯和白羅斯倒債的整體衝擊可能有限，對歐洲金融機構可能衝擊較大。根據國際結算銀行資料，外國銀行對俄羅斯債務的總曝險約為1210億美元，其中以歐洲銀行占多數。此外，俄羅斯企業在國際市場發行的債務總額達到1000億美元。

6.阿拉伯聯合大公國和伊拉克表態願意增產以緩解俄烏戰爭對原油供應的衝擊，周三紐約期油大跌12.5%，收在每桶108.7美元，創下去年11月以來最大單日跌幅，盤中一度下跌16.22%，報103.63美元。布蘭特期油收跌13.16%，為每桶111.14美元，創下2020年4月21日來最大單日跌幅，盤中一度急挫17.49%，報105.6美元。阿拉伯聯合大公國駐華盛頓大使Yousef Al Otaiba表示，該國期望看到產油量增加，將鼓勵石油輸出國組織（OPEC）提高產量。伊拉克石油部長Ihsan Abdul-Jabbar表示，如果OPEC+決定增產，伊拉克有能力參與。

6.雖然周三油價重挫，但通膨疑慮仍引發債市賣壓，美國10年期指標公債殖利率連漲第3天，周三尾盤上揚9.1基點，報1.939%。

7.避險情緒降溫，以及大宗商品市場的獲利了結壓力升高，周三紐約期金下跌55.1美元或2.7%，跌破2000美元大關，收在每盎司1988.2美元。現貨金下跌3.3%，報每盎司1983.96美元。現貨鈀金收跌7.5%，報2940.72美元，盤中一度重挫9%。現貨銀價格下跌3%，報每盎司25.59美元。現貨鉑金下跌7%，報每盎司1072.41美元。

8.避險需求降溫，周一美元普遍走軟，尾盤ICE美元指數大跌1.077%，報98.052。歐洲央行即將召開貨幣政策會議，歐元兌美市大漲1.61%，報1.1075美元。英鎊漲0.64%，報1.3186美元。貨幣市場押注英國銀行在6月底前將升息1%。

9.媒體報導美國總統拜登即將簽署行政命令，以研擬將數位貨幣和比特幣等加密貨幣納入監管。以市值計全球最大加密貨幣比特幣飆漲8.7%，漲破4.2萬美元大關，報4.26萬美元。稍早拜登已簽下該行政令，指示美國財政部、商務部與其他財金主管機關負責制訂與數位美元和加密貨幣有關的研究報告。美國官員表示，研究主題包括如何將加密貨幣納入監管、如何在數位貨幣時代確保美國國家安全，以及防治網路犯罪等。