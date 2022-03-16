美國貨幣政策帶來的緊縮預期，加上俄烏戰火詭譎多變，及大陸疫情封城，衝擊全球金融市場，避險意識提高，主要股市備受干擾出現大幅震盪，統計全球主要指數今年以來至3月7日出現兩成左右跌幅，但越南證交所指數卻仍繳出0.1％正報酬率，成為表現最搶眼市場之一。

日盛越南機會基金研究團隊認為，儘管外部因素帶來衝擊，但越南經濟狀況佳的有力支撐，就算俄烏戰爭開打，全球股票指數走跌，胡志明指數仍逆勢上漲0.8％。觀察俄烏衝突爆發、外資短線收手，本土散戶接手的力道強勁，仍相當看好今年經濟穩定發展，將為股市帶來市值增長，對後市預期維持樂觀。有利透過越南基金進場布局，掌握越南經濟崛起的長期發展潛力。

日盛越南機會基金研究團隊指出，越南內需市場保持不錯活力，1月商品及服務零售銷售額年增率1.3％，季增率為6.7％。外資直接投資（FDI）也強勁，至2月20日FDI到位資金達26.8億美元，較2021年同期增長7.2％，同時2月工業產值年增8.5％，延續去年的良好狀況，及2月製造業PMI指數達54.3，較1月53.7進一步提高。

各數據反映經濟穩增長，帶來股市向上動能，預估越南股市今年獲利成長率再上修至26.2％、大幅優於全球股市的7～8％，且預估本益比僅13.9倍，相較全球預估本益17倍，更顯物美價廉，成為最具投資吸引力的市場。

日盛越南機會基金研究團隊表示，國際評級機構惠譽預測，今明二年越南出口將保持良好態勢，支持經濟成長。即便今年先進國家產品需求成長速度或將放緩，但在成本競爭與一系列貿易協定優勢支撐下，越南出口在東協區域內仍居主導地位，出口成長可期。

統計2月越南股市的部分中小型個股，單月漲幅超過30％，及受惠油價高漲、能源股表現優異，運用選股便可掌握到相當好的投資機會，不妨透過主動型越南基金參與行情，預計外圍風險造成股市短線回檔，都是不錯的加碼時機。