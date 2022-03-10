★分析

Greenwood Capital投資長Walter Todd表示，我認為這是大宗商品行情降溫帶動的超賣反彈。股票連日來遭到了猛烈的拋售，我不確定今天的反彈是否會永久改變走勢。

Swissquote資深分析師Ipek Ozkardeskaya表示，市場充斥著不確定性，劇烈波動將難以避免，目前的漲勢由短線炒作帶動，長線投資人正在離場。

瑞信分析師表示，油價要見頂，股市才會觸底，以歷史數據估算，油價要漲到每桶140～160美元才到頂。

Commonwealth Financial Network全球投資策略師Anu Gaggar表示，市場正在喘息，從這個跌勢中進行整理，許多股票深受重創，尤其是成長股。

牛津經濟研究院首席美國經濟學家Kathy Bostjancic表示，股市持續受到大宗商品、也就是石油價格的波動影響。當大宗商品價格回落時，股市將繼續震盪反彈，但總體而言，石油和非能源產品價格將高漲的前景，仍使經濟與股市前景蒙上陰影。

★類股

標普500指數11大類股漲多跌少，受油價大跌影響，能源股指數重挫3.18%，跌幅最大，其次為公用事業股跌0.78%。科技股漲近4%，金融股、通訊服務股和原材料股漲幅都超過3%。

債息攀升為金融股帶來提振。

★重磅股

重量級科技股全面大漲，蘋果漲3.50%、微軟漲4.59%、亞馬遜漲2.40%、谷歌母公司Alphabet漲4.97%、臉書母公司Meta漲4.31%、特斯拉漲4.19%、網飛漲4.98%。

Salesforce大漲5.77%，在道瓊指數成分股中表現最佳。

主要晶片股同步走高，輝達漲6.97%、超微漲5.23%、高通漲4.21%、恩智浦漲3.65%、應材漲3.60%、德儀漲3.06%、美光漲2.95%、英特爾漲0.27%。

★焦點股

美國債息連日攀升，為銀行股帶來提振，富國銀行漲5.83%，高盛、摩根大通、美國運通漲幅介於3.8%～5.41%，花旗漲1.88%。

原油等大宗商品價格回落，能源資源股下挫，雪佛龍跌2.5%，在道瓊指數成分股中表現最差。埃克森美孚大跌5.68%，美國鋁業跌3.46%。

蘋果漲3.50%，收在162.95美元。蘋果在今年第一場發表會推出五大新品，包括5G版iPhone SE、iPad Air、搭載M1 Ultra的全新電腦Mac Studio、首款內建蘋果A系列處理器的外接顯示器Studio Display，以及「松嶺青」新色iPhone 13系列。

麥當勞跌0.17%，收在222.47美元。該全球連鎖速食餐飲龍頭前一日宣布加入制裁俄羅斯的行列，將暫時關閉所有俄國門市。麥當勞高層周三表示，此舉將使公司每個月損失5000萬美元。

油價大跌，近期受到重創的旅遊休閒股應聲反彈，嘉年華公司大漲8.8%，聯合航空漲8.3%。

約會服務平台Bumble獲利報喜，股價飆漲41.90%，收在23.64美元。

★台股ADR

台股ADR全面上揚，台積電ADR大漲4.95%，收在104.95美元，換算台股價格為596.85元。

聯電ADR漲5.44%，為9.30美元，換算台股價格為52.89元。

日月光ADR漲5.13%，為7.17美元，換算台股價格為101.94元。

中華電信ADR漲0.86%，收在43.43美元，換算台股價格為123.49元。