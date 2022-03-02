美股隔夜集體收低，銀行股走弱，拖累亞洲股市。俄羅斯加大對烏克蘭攻擊力道，歐美股市周二皆下滑。亞洲主要股市周三全面低開。

周三香港恆生指數午後跌勢擴大，收跌417.79點或1.84%，為22343.92點，收在近2年低點。國企股(H股)跌144.86點或1.80%，為7908.18點。

科技指數跌2.71%，騰訊跌1.76%，快手跌9%，嗶哩嗶哩跌4.6%。

保險股和銀行股集體走弱，分別跌3.9%和2.6%。匯豐跌5.2%，恆生銀行跌2.1%，該兩銀行為連五跌。渣打跌6.1%，中銀香港跌4.1%。

內房股也下挫，龍光集團跌13.6%，禹洲集團跌9.5%，旭輝跌8%，世茂集團跌7.8%。

俄鋁下跌26%，報3.47港元。俄鋁從俄烏戰事爆發以來，已經下挫約50%。該公司也暫時關閉了烏克蘭的工廠。

香港新冠疫情再度惡化，周三新報單日確診人數飆破5萬人。