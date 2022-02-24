俄羅斯對烏克蘭展開軍事行動，全球股市跌趴，台股狂洩2.55％，外資賣股提款落跑，新台幣也受重傷，一舉貶破28元大關，上演股匯雙殺，終場收在28.023元兌1美元的逾四個月新低，重貶1.39角，創逾八個月來單日最大跌幅，台北外匯經紀公司成交量爆21.78億美元，為近14個月以來單日最大量。

外匯交易員指出，俄烏開戰，砲火狂轟金融市場，炸翻全球股市，一片慘綠，台股開低重殺461點，再失「萬八」（18000點）至17594點，新台幣開盤後跟著重挫，靠向28元大關。加上外資啟動大逃殺，倒貨賣超台股534億元，連同先前三個交易日賣超621億元，合計1155億元，午後加速匯出，使得新台幣進一步下探，一舉貶破28元大關。

外匯交易員認為，由於適逢出口商月底拋匯需求進場，加上老大（央行）應有出手擋一下，讓新台幣的貶幅相對收斂一些。後續俄烏戰爭發展，仍將主導全球金融市場，萬一若戰事擴大，股匯市將難止洩，預料新台幣短線應是延續弱勢整理，暫停在28元價位震盪居多。