科技部長吳政忠今日宣布，三大科學園區2021年營業額有爆發性成長，達到3兆7180.88億元，較2020年提升6904.63億元，成長22.81％。預估在需求暢旺、後疫情時代消費反彈等因素帶動下，2022年三大科學園區營業額將衝破4兆元。

吳政忠指出，除了竹科營業額達到1兆5879億元外，中科、南科也首度突破一兆元大關，逐漸拉近與竹科的距離。

三大科學園區整體出口額高達2兆7112.43億元，較2020年成長12.89％。

就業人數也增加到30萬1722人，較2020年成長4.68％。營業額、出口額、就業人數均同步成長，再創歷史新高。

其中竹科1兆5879.72億元、成長27.66％；中科1兆352.32億元、成長10.60％；南科1兆948.84億元、成長29.15％。

竹科發揮半導體產業聚落效應，涵蓋上、中、下游廠商營運動能強勁，再加上資通訊產業優異表現。中科受惠於遠距商機、5G、AI、車用電子及高效能運算需求持續增加，且六大產業皆有亮眼成績。南科在5G手機晶片、HPC處理器、Arm架構處理器等強勁需求驅動，南科營業額逆勢突破兆元成長約達3成。

六大產業皆有大幅成長，積體電路產業成長24.01％，受惠於零接觸經濟下AIoT、遠距商機及5G和高性能運算帶起的大趨勢，對半導體高階產品需求擴增。

其次是光電產業成長23.77％，在宅經濟、遠距商機等需求強勁及Mini LED 技術商用化帶動下，廠商持續開發車用、醫用面板等高值化的新應用，營業額大幅成長。

電腦及周邊產業成長13.57％，全球通訊已進入5G世代，車用晶片市場規模呈成長趨勢，另疫情也帶動了遠距商機相關設備採購；通訊產業成長8.74％，亦受惠於5G及車市升溫，為智慧聯網應用帶來商機，使營業額成長。

科技部即將組改成為國家科學及技術委員會，未來科學園區在新國科會的帶領下，將持續朝向全球化及創新的園區邁進，對於與新創事業的接軌將賦予更高的期待，以「全球視野、在地創新」的角度，打造精緻多元、優生活及低耗能的優質科學園區。

展望2022年，全球經濟仍面臨covid-19變種病毒威脅，惟隨著疫苗施打率提升，全球景氣回溫帶動終端需求擴張，5G應用、車用電子、高效能運算等新興科技應用需求擴展，及全球半導體供不應求情勢及漲價效應，預估2022年園區整體表現仍將較2021年成長，營業額可望突破4兆元大關。