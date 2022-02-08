房地產市場景氣陷入低迷，加上能耗雙控、限電、環保政策干擾，大陸平板玻璃市場，2022年以來價格已較2021高檔下跌25%左右；供給、需求雙雙下滑，尤其去年基期高，市場指出，在價格下滑，台玻(1802)2022年上半年營運恐面臨至少1成以上的衰退。

2021年，受惠平板玻璃價格飆漲，台玻當年合併營收560.4億元，創歷史新高。

市場指出，大陸平板玻璃價格在2021年9月衝到近十多年以來新高，隨著房地產市場調控、景氣往下，加上限電、能耗雙控及降低碳排等因素，價格開始一路下滑，到2022年一月，跌勢仍未停。

平板玻璃業者預期，在大陸房地產市場尚未完成修正下，平板玻璃價格下滑趨勢應會延續到第二季。

平板玻璃佔營收60%以上，台玻指出，從2021年第四季開始，受中國大陸能耗雙控政策，房地產景氣下修、建築工地施工受疫情影響等因素，銷售量及銷售價格均呈下調，而此趨勢更延伸到2022年的第一季，可以預期，今年第一季的營運也受到極大的干擾。

2022年，在大陸當地政府持續進行能耗雙控、減碳排等政策，出貨量可能減少；以及房地產、基建對平板玻璃需求降緩下，市場預估，台玻2022年上半年的營運將會面臨有2位數的衰退。