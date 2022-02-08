CMOS影像感測器(CIS)封測廠同欣電(6271)獲美系外資出具報告，首評「買進」評等。周二外資也終結連五日賣超，敲進669張，投信則連五日買超，三大法人今年來雖賣超2155張，股價周二仍突破260元區間、站上月線，強勢收漲5.64%或15元，報281.0元，漲幅領先封測族群。

同欣電尚未公布元月營收，2021年12月營收11.19億元，雖月減10.21%、降至近8月低點，仍年增1.16%、改寫同期新高。去年第四季營收35.24億元，季減6.67%、年增7.21%，改寫歷史次高。累計全年合併營收138.77億元、年增達36.32%，改寫歷史新高。

同欣電2022年持續承接國際IDM廠釋出的車用CIS封裝委外訂單，訂單能見度看到下半年，法人看好，今年營收同樣可望續締新猷。

法人表示，同欣電車用應用相關業務在2021-2024年的營收年複合成長率(CAGR)估達26%，推估車用產品占比至2024年將增加至56%，有助推高同欣電整體毛利率表現和獲利水準。

2021年供應鏈分裂、供給中斷後，美系外資認為，同欣電的手機CIS業務在2022-2024年表現將優於預期。而低軌衛星通訊的加速部署，有望成為營運新成長動力。

同為封測大廠的日月光投控(3711)將於農曆年後的2月10日(周四)召開法說會，說明2022年新展望。日月光投控2021年集團合併營收5699.97億元創歷史新高，年增19.5%，對2022年維持樂觀展望，並看好年度營收及本業獲利續創新高紀錄。法人預期日月光投控2021年集團本業獲利將賺逾1個股本，加計業外收益情況下，2021年稅後淨利有機會賺進1.5個股本。