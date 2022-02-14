封測龍頭日月光投控(3711)去年業內外皆美，單季、年度獲利續改寫歷史新高，去年獲利強增1.32倍，EPS也倍增近1.5元。日月光元月營收年增18.91%，也續改寫同期新高。日月光投控在手長約已看到2023年，法人預估，首季仍可望淡季不淡，首季集團合併營收較上季減少14-16%，但與去年同期相較成長20%以上。財報、展望有亮點，但歐系、美系外資保守聲量漸大，周一股價下跌近3%，仍守住百元大關。

歐系外資報告表示，隨著日月光投控出售占其ATM業務7-8%的四家大陸ATM設施，2022財年日月光整體營業利潤年成長率預計僅10%，相較於2021財年年增的78%疲弱。對於日月光第1季和2022財年的展望驚喜並不大，與成熟製程晶圓代工價格上揚相比，封測端的價格上行空間較小。歐系外資預估，日月光今年的毛利率、營業利益率將維持在19.7%、11%，基本上持平，成長幅度也弱於晶圓代工廠的表現，降評至「中立」，目標價從130元調為120元。

另一美系外資看法也中立，重申對日月光的中性評等，但將目標價從118元上調至128元。行業與市場份額持續增長，仍看好更好的訂單可見性和增長前景，美系外資上調日月光盈利預測，2021-23年每股收益預估值為成長37.1%、9.3%、7.7%，對於今年全年，預估營收成長11.0%，每股收益為10.71元新台幣。

周一日月光續跌近3%，失守5日線、仍守住百元關卡。外資已連11日賣超6萬3878張，上周五投信、自營商也紛紛轉賣超。