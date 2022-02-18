經濟復甦刺激通膨上揚在不同經濟體、市場同時發生，加上供應鏈持續斷鏈和疫情一再擴散，惠譽信評最新指出，這種負負、正正的混合效應，反映在各國資產負債表上，竟出現今年的全球政府債務佔GDP的比重「略有下降」，這和去年的預估有所差異，可說是20多年來最顯著的通膨效應。

惠譽統計，受評級主權國家2021年的年均通膨率為3.3％，為十多年來最高，推估2022年為3.2％。通膨普遍上揚，將導致政府債務／GDP的比率，中位數減少約GDP的2.0pp，大約是2008年的水平。

惠譽研究團隊指出，如果年均通膨率中位數增加1％至4.2％，在其他條件相同的情況下，全球政府債務中位數將額外減少GDP當中的0.5個百分點。

就各地的通膨上揚情形觀察，新興市場的通膨率高於已開發市場，惠譽認為，由於大多數新興市場主權國家的債務是以外幣計價，將無法享受到財政赤字占GDP減少的紅利，反而因政府債務比率面臨可能伴隨更高通膨率的貨幣貶值風險。

牛津經濟研究院18日亦指出，高通膨加速各國央行升息的腳步，預計美聯準會和英格蘭銀行今年將分別升息175個基點、100個基點。整個2022年，推估各經濟體的升息幅度：歐元區（25 個基點）、澳大利亞（15 個基點），韓國（75 個基點）。

牛津團隊認為，如果通膨大幅回落、且GDP增長放緩符合預期，已開發國家的升息壓力將在年底前減弱。