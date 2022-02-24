房市牛氣衝天！據住展雜誌今（24）日公布的最新調查，2021年北台灣預售屋市場，全年平均銷售率，首度飆破6成，刷新史上最高紀錄，預期今年虎虎生風！

據住展雜誌今天最新統計，2021年北台灣新成屋、預售屋建案總規劃戶數共計90473 戶，扣除建商保留戶、股東戶與地主分回戶後，釋出到市面銷售的可售戶數為65407戶，累計成交戶數為39333戶，剩餘戶數為26074戶，平均銷售率約為60.14％。

住展雜誌研發長何世昌表示，北台灣新建案銷售率，已連續5年正成長，且持續處於多空分水嶺50％之上，顯示新建案市場依然穩健，預估2022年銷售率依然可以維持在5成以上，這將是房價穩定上揚最大的支撐來源。

與2020年相比，2021年平均銷售率上升至60.14％，比2020年銷售率成長1.78個百分點。其中，北台灣各縣市以新竹的銷售率最高，達77.5％，可謂銷售王！排名第二是台北市，也高達67.6％。排名第三是宜蘭，達64.7％。新北市去年銷售率平均達59.7％，排名第四。桃園市54.7％、基隆市46.8％。

何世昌分析，排行去年全年銷售率冠軍的新竹，已連續兩年突破7成，市況之火熱可見一斑。新竹銷售率最旺的行政區為竹東、芎林、新埔等地，去年銷售率均超過9成以上，主因是菁華區房價暴漲之下，消費者轉向周邊相對低價區購屋。

新竹市高價區東區、北區等銷售率也達到8成以上，表現亦不俗。由於新竹房市買氣蓬勃，今年房價可能還有強勁成長的空間。

台北市方面，房價貴也嚇不退，購屋族打死不退，就為了在這裡買一間房。何世昌認為，雖然政府將不斷打房與即將進入升息循環，但我國經濟成長率保持強勁成長，又因通膨陰霾推升購屋需求，以及供需失衡的狀況仍未有解，整體環境對房市有利，預估2022年房市多頭格局仍在，全年銷售率仍可望超越5成大關以上，多頭不易遭到逆轉。