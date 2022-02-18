美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）克服了供應鏈之亂與居高不下的通膨，在上季、亦是每年最重要的年底銷售旺季不僅創下營收新高，且意外轉虧為盈，再加上營運展望也相當樂觀，受此激勵，周四沃爾瑪股價逆勢上漲4.01%，收在138.88美元，為標普必需消費品類股帶來提振。

沃爾瑪周四公布，2022財年第四季（截至1月底）營收雖較前一年同期僅增長不到1%，為1528.7億美元，但仍為首次突破1500億美元，亦優於市場預期的1515.3億美元。

淨利為35.6億美元，扭轉前一年同期的虧損20.9億元。經調整後每股盈餘為1.53美元，優於市場預期的1.5美元。

美國同店銷售額年增5.6%，符合市場預期，該公司並看好2023財年將成長3%，優於分析師預期。

沃爾瑪在美國的電商營收僅年增1%，但自疫情爆發以來已大幅成長70%。

沃爾瑪財務長Brett Biggs表示，因生活雜支節節高漲，消費者已經轉趨保守。根據公司自己進行的調查，雖然消費者沒有轉而購買較便宜的品牌、購買小包裝的商品或是跳過非必需品，但他們確實會開始留意不斷上漲的價格。

Biggs表示，綜合種種因素，一般美國消費者的狀況仍然不錯，這些因素包括低失業率、薪資上揚，以及在疫情期間家庭儲蓄增加，而這或許能解釋為什麼他們目前並未改變購物方式。

執行長Doug McMillon表示，當通膨像現在這樣，中等收入、中低收入，甚至較為富裕的家庭，都對價格變得更為敏感，而「這對我們有利」。

根據美國勞工部發布的官方數據，美國1月消費者物價指數較去年同期飆漲7.5%，創下40年來最大漲幅。其中食品價格較去年同期上漲7%，而食品雜貨正是沃爾瑪最大的銷售項目，貢獻該公司逾56%的總營收。

分析師表示，沃爾瑪過去一年所做的投資，例如包船、將工資提高為3倍，以及開發其他收入來源等，都有助於該公司為年終假期旺季做準備，且不必面臨成本增加的問題。

沃爾瑪在法說會上表示，沃爾瑪三分之二以上的產品來自美國本地，使上季庫存得以增加28%，這也使沃爾瑪比其他面臨供應鏈問題的企業更具競爭優勢。

此外，雖然沃爾瑪也提高部分產品價格，但基於其規模以及與供應商的談判能力，該零售巨頭店裡賣的價格仍然低於競爭對手，亦有助於拓展市占。

該公司預期本財年整體營收與獲利將進一步增長。