周三美股主要指數再度全面重挫，道瓊指數跌1.38%，並創下今年來新低，標普500指數跌1.84%，進一步陷入修正區，而以科技股為主的那斯達克指數及晶片股雲集的費城半導體指數跌幅均超過2%。俄烏局勢一觸即發，烏克蘭宣布國家進入緊急狀態，美國國務院警告俄羅斯仍可能很快入侵烏克蘭，美國總統拜登則宣布對俄羅斯再祭出新一波制裁。目前美股主要指數期貨小跌。

★主要指數

道瓊指數下跌464.85點或1.38%，為33131.76點，連跌第5個交易日，並創下今年來新低，目前已接近跌入修正區。道指早盤開高，盤中曾一度上漲逾200點。

標普500指數跌79.26點或1.84%，為4225.5點，連跌第4個交易日，進一步陷入修正區。

那斯達克指數跌344.03點或2.57%，為13037.49點，盤中曾一度上漲逾1%。與去年11月19日創下的歷史收盤新高相比，那指已經下跌近19%，逐步逼近所謂的「熊市」（較高點下跌20%）。

費城半導體指數跌78.26點或2.33%，為3277.8點。

用來衡量市場恐慌情緒的CBOE波動率指數（VIX）上揚7.67%，收在31.02點。

★消息

俄羅斯國會周二授權總統普丁在境外動武。普丁於周一晚間宣布承認在烏東地區由親俄叛離份子組成的頓內次克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Luhansk People's Republic）為獨立國家，之後更以「進行維和任務」為由下令俄軍入駐。

烏克蘭周三宣布全國進入「30天緊急狀態」，並呼籲公民立刻離開俄羅斯，同時開始發佈後備軍人動員令。

俄羅斯開始撤離駐烏克蘭首都基輔的使館人員。

美國政府對俄羅斯祭出的第一波制裁被批評「不夠強硬」，拜登總統周三宣布新一輪制裁措施，這次針對俄國連結歐洲東部的「北溪2號」項目，制裁對象包括建造該天然氣管道的公司與相關人員。拜登再度警告，如果俄羅斯持續升級入侵烏克蘭的行動，「我們將果斷採取一切措施」。

美國警告，俄羅斯全面入侵烏克蘭所需之軍力已將近100%到位，普丁已盡其所能作好準備。

美國國務院再度警告俄羅斯可能很快入侵烏克蘭，華府沒有看到任何俄方退讓的跡象。不過白宮也表示，拜登總統無意派遣美軍進入烏克蘭參與戰事。

俄羅斯盧布兌美元再跌逾3%，並跌破81兌一美元大關，創下近兩年來新低。

美國擬再釋出戰略儲油，使油價漲幅受抑，周三紐約期油收漲0.2%，報每桶92.1美元；倫敦布蘭特期油收持，為每桶96.84美元。

道瓊指數期貨目前跌0.25%，標普500指數期貨跌0.36%，那斯達克100指數期貨跌0.5%。

★分析

洛杉磯Wedbush證券股票交易部門主管Michael James表示，俄羅斯總統普丁不顧西方擴大制裁而一意孤行，這確實加劇市場的緊張情緒，投資人擔心俄國恐將採取更多激進行動，以及此事對大宗商品和整體通膨可能造成的影響。

投資人原本就對聯準會為了對抗通膨可能採取什麼樣的激進緊縮手段感到不安，SoFi的投資策略主管Liz Young表示，地緣政治風險和言辭交鋒讓投資人更加擔心，這加劇原本就存在的走跌動能。

22V Research創辦人Dennis DeBusschere表示，幾乎所有主要市場都進入超賣，不過俄烏緊張局勢升高將導致金融環境迅速緊縮，這將使債息升幅受抑。

富國銀行美股策略主管Chris Harvey表示，俄烏局勢將加劇短期市場波動與下跌風險，但影響短暫。Ned Davis Research首席美股策略員Ed Clissold表示，自1907年以來共發生過54次地緣政治危機事件，道瓊指數平均下跌7.1%，但在危機結束後平均反彈9.7%。

通膨居高不下的擔憂持續籠罩，美國10年期指標公債殖利率上漲2.1個基點，報1.969%。Quadratic Capital Management投資長Nancy Davis表示，市場亦擔心聯準會升息將導致美國經濟陷入衰退。