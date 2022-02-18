歐洲股市周五早盤上揚。企業強勁的財報，以及華盛頓和莫斯科之間就烏克蘭問題出現和緩的跡象，皆提振了股市向上。

周五泛歐Stoxx 600指數升0.96點或0.21%，為465.51點。汽車股和礦業股領漲，抵銷了科技股下跌。

美國國務卿布林肯(Blinken)同意與俄羅斯外長會面，增添了外交解決方案的希望，美國和歐洲股市期貨價格皆彈升，亞洲股市的拋售壓力也有所緩解。

雷諾汽車大漲3.6%；該法國汽車製造商宣布去年重返獲利，並計畫提前償還此前因疫情而獲得的國家援助。

芬蘭製藥公司Orion漲23.4%，漲幅居冠歐股；該公司宣布其癌症治療法的試驗呈現正面結果。

法國奢侈品集團愛馬仕(Hermes)跌5.8%；該公司第四季銷售成長低於市場預期；同時公司自行設定的產量上限，意指著該公司無法趕上市場對手提包的需求。

法國電力公司(EDF)跌4.6%；該公司宣布，將配股籌資約25億歐元(約28.4億美元)。

德股暫時上漲0.15%，英股升0.21%，法股漲0.5%。