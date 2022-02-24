《國際產業》烏克蘭供應疑慮 ASML研究氖氣替代來源 11:082022/02/24 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 半導體設備商艾司摩爾(ASML)周三指出，正在研究其工廠使用的氖氣(Neon)替代來源。目前由於俄羅斯與烏克蘭的潛在軍事衝突，氖氣供應可能出現中斷。 烏克蘭是全球最大的氖氣生產國，但是艾司摩爾發言人周三表示，該公司使用的該氣體只有不到20%來自這些國家。 氖氣主要是俄羅斯鋼鐵業生產的副產品，然後在烏克蘭進行純化。氖氣是在晶片製造當中用於雷射曝光製程的關鍵材料，2014年俄烏在克里米亞衝突期間，價格曾經飆升。 《國際政治》俄烏邊境再現新軍事部署 俄羅斯關閉部分空域 聲援烏克蘭 德法知名地標投射烏國國旗顏色 #氖氣 #烏克蘭 #供應 #ASML #來源 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯大審議烏克蘭問題 安理會今將再開會 09:002022/02/24 兩岸 48小時內！美曝俄偵察機入烏克蘭領空 將全面開打 08:362022/02/24 國際 烏克蘭進入30天緊急狀態 24日起實施 08:572022/02/24 國際 實質資產基金 地緣政治動盪中逆勢強漲 10:022022/02/24 財經 民航機恐被擊落 烏急關機場 俄設禁飛區 10:392022/02/24 國際 不甩制裁 俄國會授權普丁動武 04:102022/02/24 財經要聞 烏克蘭進入緊急狀態 制裁351俄人 04:102022/02/24 話題觀察 烏克蘭對台啟示明確 趙少康嘆：請蔡英文醒醒 09:342022/02/24 政治 烏克蘭安全危機升溫 陸憂慮影響其重大戰略投資利益 09:072022/02/24 兩岸 學者觀點－烏克蘭危機下的歐元與歐洲經濟 04:102022/02/24 專題周報 俄國會授權普丁境外動武 烏徵召25萬後備軍人 04:102022/02/24 話題觀察 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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