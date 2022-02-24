半導體設備商艾司摩爾(ASML)周三指出，正在研究其工廠使用的氖氣(Neon)替代來源。目前由於俄羅斯與烏克蘭的潛在軍事衝突，氖氣供應可能出現中斷。

烏克蘭是全球最大的氖氣生產國，但是艾司摩爾發言人周三表示，該公司使用的該氣體只有不到20%來自這些國家。

氖氣主要是俄羅斯鋼鐵業生產的副產品，然後在烏克蘭進行純化。氖氣是在晶片製造當中用於雷射曝光製程的關鍵材料，2014年俄烏在克里米亞衝突期間，價格曾經飆升。