周三原油價格持續大漲，俄羅斯入侵烏克蘭的影響持續醱酵，國際對俄羅斯銀行祭出的制裁阻礙原油出貨的貿易融資，以及在市場供應已經趨緊之際，部分交易商選擇避開俄羅斯的原油。

美國WTI期油在隔夜一度漲破106美元後，目前上漲4.8%，報每桶108.37美元，稍早前上漲5.25%，報每桶108.84美元。

倫敦布蘭特期油目前漲4.74%，為每桶109.95美元，稍早前漲5.5%，站上每桶110.77美元。

周二紐約期油收漲7.69美元或8.03%，為每桶103.41美元，創下2014年7月以來收盤新高和2020年11月以來最大單日漲幅。倫敦布蘭特期油周二收漲7美元或7.14%，為每桶104.97美元，創下2014年8月收盤新高。

澳洲西太平洋銀行（Westpac）經濟學家Justin Smirk表示，投資人開始注意到了貿易中斷的問題，有關於貿易融資和保險等問題，這都會影響來自黑海的出口。供應受到的衝擊正在顯現。

俄羅斯的石油出口占全球供應約8%。

此時西方強權雖然尚未對俄國的能源出口直接祭出制裁，但紐約交易中心和墨西哥灣沿岸地區的貿易商已經在避開俄羅斯原油。一名交易商表示，人們將碰不到來自俄羅斯的原油。現在你可能會看到船上還有一些，但這是俄國入侵烏克蘭之前採購的，之後不會有太多俄國原油了。

國際能源署（IEA）宣布將釋出6000萬桶儲油，但分析師表示，這只能暫時緩解供應面的壓力。Smirk表示，他們雖有助於緩解漲價力道，但如果你想扭轉價格，還需要一些更持久的因素。

IEA此前宣布，商用石油庫存已經跌至2014年來新低。

根據美國石油協會（API）發布的最新數據，上周（截至2月25日）美國原油庫存減少610萬桶，突顯市場供應吃緊。

美國能源情報署（EIA）將於周三公布上周庫存數據，分析師預估美國上周原油庫存可能增加270萬桶。